Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Учені зробили ще одне відкриття з історії раннього Всесвіту, фото:

«Сніданок» стародавніх чорних дір знайшли європейські астрономи (ФОТО, ВІДЕО)

19 гру 2019, 22:47
999

Астрономи за допомогою ESO’s Very Large Telescope знайшли резервуари холодного газу навколо деяких найдавніших галактик у Всесвіті. Ці газові ореоли є ідеальною «їжею» для надмасивних чорних дір у центрі цих галактик і з Землі зараз можна побачити, як вони виглядали понад 12,5 млрд років тому.

Ця знахідка може пояснити, чому ці космічні монстри зростали так швидко протягом періоду історії Всесвіту, відомого як Космічний світанок, повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

Зображення одного з виявлених ученими газових ореолів (синій колір) накладене на старіше зображення злиття галактик (оранжевий колір). Слабкий, сяючий газ водню в ореолі забезпечує ідеальне джерело їжі для надмасивної чорної діри в галактики. Фото: ESO

Астрономи раніше не могли пояснити, як надмасивні чорні діри змогли з’явитися настільки рано в історії Всесвіту. Це означало, що перші чорні діри, які, можливо, утворилися в результаті розпаду перших зірок, повинні були рости дуже швидко. Але до цього часу астрономи не знаходили «їжу чорних дір» — газ та пил — у достатній кількості, щоб пояснити це швидке зростання.

Зараз ми в змозі вперше продемонструвати, що стародавні галактики мають достатню кількість їжі в своєму середовищі, щоб підтримувати як зростання надмасивних чорних дір, так і енергійне утворення зірок, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, навесні учені опублікували перше в історії фото чорної діри.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше