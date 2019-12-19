Учені зробили ще одне відкриття з історії раннього Всесвіту, фото:

https://racurs.ua/ua/n131076-snidanok-starodavnih-chornyh-dir-znayshly-ievropeyski-astronomy-foto-video.html

Ракурс

Астрономи за допомогою ESO’s Very Large Telescope знайшли резервуари холодного газу навколо деяких найдавніших галактик у Всесвіті. Ці газові ореоли є ідеальною «їжею» для надмасивних чорних дір у центрі цих галактик і з Землі зараз можна побачити, як вони виглядали понад 12,5 млрд років тому.

Ця знахідка може пояснити, чому ці космічні монстри зростали так швидко протягом періоду історії Всесвіту, відомого як Космічний світанок, повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

Астрономи раніше не могли пояснити, як надмасивні чорні діри змогли з’явитися настільки рано в історії Всесвіту. Це означало, що перші чорні діри, які, можливо, утворилися в результаті розпаду перших зірок, повинні були рости дуже швидко. Але до цього часу астрономи не знаходили «їжу чорних дір» — газ та пил — у достатній кількості, щоб пояснити це швидке зростання.

Зараз ми в змозі вперше продемонструвати, що стародавні галактики мають достатню кількість їжі в своєму середовищі, щоб підтримувати як зростання надмасивних чорних дір, так і енергійне утворення зірок, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, навесні учені опублікували перше в історії фото чорної діри.