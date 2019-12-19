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Ученые сделали еще одно открытие по истории раннего Вселенной

«Завтрак» древних черных дыр нашли европейские астрономы (ФОТО, ВИДЕО)

19 дек 2019, 22:47
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Астрономы с помощью ESO’s Very Large Telescope нашли резервуары холодного газа вокруг некоторых древнейших галактик во Вселенной. Эти газовые ореолы являются идеальной «пищей» для сверхмассивных черных дыр в центре этих галактик и с Земли сейчас можно увидеть, как они выглядели более чем 12,5 млрд лет назад.

Эта находка может объяснить, почему эти космические монстры росли так быстро в течение периода истории Вселенной, известного как Космическая заря, сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Изображение одного из обнаруженных учеными газовых ореолов (синий цвет) наложенное на более раннее изображение слияния галактик (оранжевый цвет). Слабый, сияющий газ водорода в ореоле обеспечивает идеальный источник пищи для сверхмассивной черной дыры в галактике. Фото: ESO

Астрономы ранее не могли объяснить, как сверхмассивные черные дыры смогли появиться столь рано в истории Вселенной. Это означало, что первые черные дыры, которые, возможно, образовались в результате распада первых звезд, должны были расти очень быстро. Но до сих пор астрономы не находили «пищу черных дыр» — газ и пыль — в достаточном количестве, чтобы объяснить это быстрый рост.

Сейчас мы можем впервые продемонстрировать, что древние галактики имеют достаточное количество пищи в своей среде, чтобы поддерживать как рост сверхмассивных черных дыр, так и энергичное образование звезд, — отмечают исследователи.

Напомним, весной ученые опубликовали первое в истории фото черной дыры.


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