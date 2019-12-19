Газовые переговоры: Украина и Россия достигли предварительного соглашения

Украина и Россия достигли прогресса в переговорах по транзиту газа, фото: Bigmir.net

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Украина и Россия в ходе переговоров в Берлине достигли принципиального соглашения относительно нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович на брифинге после их завершения, сообщает издание «Громадське».

Отмечается, что эти переговоры продолжались более семи часов.

Детали понять договоренностей пока не известны. Украинская и российская стороны должны еще их согласовать со своими правительствами.

Срок действия действующего десятилетнего договора на транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря этого года.

Напомним, Россия не успевает до конца 2019 года, как планировалось ранее, завершить строительство газопровода «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря. Этот газопровод предоставит ей возможность отказаться от транзита газа по территории Украины.