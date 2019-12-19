Сегодня в Москве произошла перестрелка, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n131074-strelba-v-moskve-v-fsb-zayavlyaut-o-neytralizacii-napadavshego-video.html

Ракурс

В российской ФСБ заявляют о «нейтрализации» мужчину, который сегодня вечером устроил стрельбу возле комплекса зданий этой спецслужбы в Москве.

Сейчас его личность устанавливается. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По информации агентства Reuters, в российской спецслужбе считают, что это нападение могло быть специально спланированным на тот же день, когда происходила ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Сначала российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что нападавших могло быть трое. Однако теперь считается, что нападавший был один.

Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что спецслужбы сейчас проверяют возможную причастность стрелка к другим лицам, связанным с террористическими ячейками, которые могли координировать его действия «с целью проведения провокации во время выступления президента Владимира Путина на праздновании дня контрразведчика в Кремле».

Сегодня в Кремле проходил соответствующий концерт, где присутствовал Путин.

По информации агентства «Интерфакс», в результате инцидента были ранены пять человек, им оказывается медицинская помощь. В ФСБ заявляют об одном погибшем сотруднике.

Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн.



Одному попали в спину



pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO — #MDK (@mudakoff) December 19, 2019

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина сегодня устроил стрельбу в приемной ФСБ в Москве, после чего выбежал на улицу, где стрельба продолжилась.