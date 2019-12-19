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Ракурс
Сегодня в Москве произошла перестрелка, фото: ТАСС

Стрельба в Москве: в ФСБ заявляют о нейтрализации нападавшего (ВИДЕО)

19 дек 2019, 21:42
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В российской ФСБ заявляют о «нейтрализации» мужчину, который сегодня вечером устроил стрельбу возле комплекса зданий этой спецслужбы в Москве.

Сейчас его личность устанавливается. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По информации агентства Reuters, в российской спецслужбе считают, что это нападение могло быть специально спланированным на тот же день, когда происходила ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Сначала российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что нападавших могло быть трое. Однако теперь считается, что нападавший был один.

Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что спецслужбы сейчас проверяют возможную причастность стрелка к другим лицам, связанным с террористическими ячейками, которые могли координировать его действия «с целью проведения провокации во время выступления президента Владимира Путина на праздновании дня контрразведчика в Кремле».

Сегодня в Кремле проходил соответствующий концерт, где присутствовал Путин.

По информации агентства «Интерфакс», в результате инцидента были ранены пять человек, им оказывается медицинская помощь. В ФСБ заявляют об одном погибшем сотруднике.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина сегодня устроил стрельбу в приемной ФСБ в Москве, после чего выбежал на улицу, где стрельба продолжилась.


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