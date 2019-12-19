Сьогодні в Москві сталася стрілянина, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n131074-strilyanyna-v-moskvi-u-fsb-zayavlyaut-pro-neytralizaciu-napadnyka-video.html

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У російській ФСБ заявляють про «нейтралізацію» чоловіка, який сьогодні ввечері влаштував стрілянину біля комплексу будівель цієї спецслужби в Москві.

Наразі його особа встановлюється. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на прес-службу ФСБ.

За інформацією агентства Reuters, у російській спецслужбі вважають, що цей напад міг бути навмисне спланованим на той же день, коли відбувалася щорічна прес-конференція президента РФ Володимира Путіна.

Спочатку російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що нападників могло бути троє. Однак наразі вважається, що нападник був один.

Видання «Ведомости» з посилання на власні джерела повідомляє, що спецслужби наразі перевіряють можливу причетність стрілка до інших осіб, пов’язаних з терористичними осередками, котрі могли координувати його дії «з метою проведення провокації під час виступу президента Володимира Путіна на святкуванні дня контррозвідника в Кремлі».

Сьогодні у Кремлі відбувався відповідний концерт, де був присутній Путін.

За інформацією агентства «Інтерфакс», в результаті інциденту були поранені п’ятеро осіб, їм надається медична допомога. В ФСБ заявляють про одного загиблого співробітника.

Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн.



Одному попали в спину



pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO — #MDK (@mudakoff) December 19, 2019

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що невідомий чоловік сьогодні влаштував стрілянину в приймальні ФСБ у Москві, після чого вибіг на вулицю, де стрілянина продовжилася.