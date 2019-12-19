Газові переговори: Україна та Росія досягли попередньої згоди

Україна та Росія досягли прогресу в переговорах щодо транзиту газу, фото: Bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n131075-gazovi-peregovory-ukrayina-ta-rosiya-dosyagly-poperednoyi-zgody.html

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Україна та Росія під час переговорів у Берліні досягли принципової угоди стосовно нового контракту щодо транзиту російського газу через територію України.

Про це заявив представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович на брифінгу після їх завершення, повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що ці переговори тривали понад сім годин.

Деталі осягнутих домовленостей наразі не відомі. Українська та російська сторони мають ще їх погодити зі своїми урядами.

Термін дії чинного десятирічного договору на транзит російського газу територією України завершується 31 грудня цього року.

Нагадаємо, Росія не встигає до кінця 2019 року, як планувалося раніше, завершити будівництво газогону «Північний потік-2», який проляже дном Балтійського моря. Цей газогін надасть їй можливість відмовитися від транзиту газу територією України.