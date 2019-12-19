Депутати відтермінували штрафи для «євробляхерів», фото: pexels

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Ракурс

Штрафи для «євробляхерів» відтермінували.

До власників авто на єврономерах санкції не застосовуватимуть до початку 2020 року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект змін до Митного кодексу № 2288.

Цей документ відтерміновує штрафи до 170 тис. грн за нерозмитнені вчасно транспортні засоби з європейськими номерами. Підтримали ініціативу 285 нардепів.

З 22 серпня до 21 грудня 2019 року, відповідно до законопроекту, штрафи до 170 тис. грн не стягуватимуться. Мова йде про порушення, які стосуються запізнення із розмитненням комерційної чи особистої транспортних засобів на єврономерах.

Якщо транспорт (або інші товари) тимчасово ввезли в Україну і не вивезли у строк — підвищенні штрафи також почнуть діяти з початку 2020 року. Натомість за перераховані порушення будуть стягувати штраф в обсязі 8500 грн.

Раніше чиновники повідомили, що розмитнення «євроблях» принесло державі значні кошти. За даними Державної фіскальної служби, з 25 листопада минулого року по 31 січня бюджет додатково отримав 4 млрд грн.