Депутаты отложили штрафы для «евробляхеров», фото: pexels

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Ракурс

Штрафы для «евробляхеров» отложили.

К владельцам авто на еврономерах санкции применяться не будут до начала 2020 года. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс № 2288.

Этот документ отсрочил штрафы до 170 тыс. грн за нерастаможенные вовремя транспортные средства с европейскими номерами. Поддержали инициативу 285 нардепов.

С 22 августа до 21 декабря 2019 года, согласно законопроекту, штрафы до 170 тыс. грн не будут взиматься. Речь идет о нарушениях, касающихся за опоздание с растаможкой коммерческой или личной транспортных средств на еврономерах.

Если транспорт (или другие товары) временно ввезли в Украину и не вывезли в срок — более высокие штрафы также начнут действовать в начале 2020 года. За перечисленные нарушения будут взимать штраф в размере 8500 грн.

Ранее чиновники сообщили, что растаможка «евроблях» принесла государству значительные средства. По данным Государственной фискальной службы, с 25 ноября прошлого года по 31 января бюджет дополнительно получил 4 млрд грн.