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Ракурс
Алексей Оржель и Петер Альтмайер. Фото: Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины

Трехсторонние газовые переговоры стартовали в Берлине

19 дек 2019, 13:57
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Трехсторонние газовые переговоры стартовали сегодня в Берлине. Целью данного переговорного процесса является подписание Украиной и Россией договора о транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины. Как известно, действие последнего 10-летнего контракта заканчивается 31 декабря 2019 года.

О начале переговоров сообщила пресс-служба Министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины.

В сообщении также сказано, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в рамках трехсторонних переговоров начал двухсторонние переговоры с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.

В ходе встречи планируется обсудить объемы и тарифы будущего контракта о транзите российского газа в Европу через территорию Украины, который должен будет действовать до конца 2020 года.

Как известно, во время сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет искать оптимальные условия газового договора, которые будут выгодны для всех участников переговорного процесса, в том числе и для Украины.

Источник: Ракурс


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