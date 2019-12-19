Тристоронні газові переговори стартували в Берліні

Олексій Оржель і Петер Альтмайєр. Фото: Міністерство енергетики та охорони довкілля України

https://racurs.ua/ua/n131047-trystoronni-gazovi-peregovory-startuvaly-v-berlini.html

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Тристоронні газові переговори стартували сьогодні в Берліні. Метою даного переговорного процесу є підписання Україною і Росією договору про транспортування російського газу до Європи через територію України. Як відомо, дія останнього 10-річного контракту закінчується 31 грудня 2019 року.

Про початок переговорів повідомила прес-служба Міністерства енергетики та охорони довкілля України.

У повідомленні також сказано, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у рамках тристоронніх переговорів розпочав двосторонні переговори з міністром економіки і енергетики Німеччини Петером Альтмайєром.

У ході зустрічі планується обговорити обсяги і тарифи майбутнього контракту про транзит російського газу до Європи через територію України, який повинен буде діяти до кінця 2020 року.

Як відомо, під час сьогоднішньої прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що російська сторона буде шукати оптимальні умови газового договору, які будуть вигідні для всіх учасників переговорного процесу, в тому числі і для України.