Рейтинг Володимира Зеленського покращився. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131046-robotou-zelenskogo-zadovoleni-bilshist-ukrayinciv-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг президента України Володимира Зеленського зріс на кілька відсотків за останні два тижні.

Рівень задоволеності роботою Зеленського за останні два тижні виріс із 53% до 62%. Із 33% до 25% поменшало тих, хто невдоволений діяльністю Зеленського на посаді президента. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке було проведене впродовж 13−17 грудня.

Під час опитування 40% респондентів заявили, що країна рухається в правильному напрямку, а 38% вважають, що в неправильному. Ще 22% не змогли відповісти.

Роботою спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова задоволені 36%. Така ж кількість і незадоволених. Ще 25% не змогли оцінити його роботу. Лише 29% опитаних позитивно оцінили роботу українського парламенту, а 51% — негативно. Не зміг оцінити роботу депутатів 21% українців.

Діяльністю прем'єр-міністра Олексія Гончарука задоволені 35% громадян. Ще 35% — незадоволені, а 30% не змогли оцінити його роботу. Роботою Кабінету міністрів задоволені 29%, а 45% — не задоволені, чверть не відповіли на це запитання.

Соцопитування демонструє, що за останній місяць рівень задоволеності діяльністю глави уряду та Верховної Ради дещо зріс.

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський мав позитивне ставлення 52% українців. Негативно до глави держави ставилися 19% громадян.