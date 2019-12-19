Рейтинг Владимира Зеленского улучшился. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n131046-rabotoy-zelenskogo-dovolny-bolshinstvo-ukraincev-opros.html

Ракурс

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос за последние две недели.

Уровень удовлетворенности работой Зеленского за последние две недели вырос с 53% до 62%. С 33% до 25% уменьшалось тех, кто недоволен деятельностью Зеленского посту президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», который был проведен в течение 13−17 декабря.

Во время опроса 40% респондентов заявили, что страна движется в правильном направлении, а 38% считают, что в неправильном. Еще 22% затруднились ответить.

Работой спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 36%. Такое же число и недовольных. Еще 25% не смогли оценить его работу. Лишь 29% опрошенных положительно оценили работу украинского парламента, а 51% респондент негативно оценивает работу ВРУ. Не смогли оценить работу депутатов 21% украинцев.

Деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны 35% граждан. Еще 35% — недовольны, а 30% не смогли оценить его работу. Работой Кабинета министров довольны 29%, 45% - не довольны, четверть не ответили на этот вопрос.

Соцопрос показывает, что за последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью главы правительства и Верховной Рады несколько вырос.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский имел положительное отношение 52% украинцев. Негативно к главе государства относились 19% граждан.