Рада проголосовала за Избирательный кодекс. Фото: nkontrol.org.ua

https://racurs.ua/n131033-rada-odobrila-novyy-izbiratelnyy-kodeks-s-predlojeniyami-zelenskogo.html

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Верховная Рада 19 декабря приняла большинством голосов законопроект № 0978 об Избирательном кодексе с предложениями президента Владимира Зеленского.

Новый Избирательный кодекс поддержали 330 народных избранников. Об этом шла речь в трансляции заседания парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основной задачей законопроекта является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине согласно Конституции Украины и рекомендаций международных организаций.

Как известно, на днях парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел предложения президента к Избирательному кодексу Украины, учел все его предложения и рекомендовал принять его в новой редакции в целом.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины, учитывая на учет уомітетом всех предложений президента Украины, принять все предложения президента к Избирательному кодексу Украины и принять Избирательный кодекс Украины в редакции Комитета от 17 декабря 2019 года в целом как закон, — отметили в пресс-службе ВРУ.

Напомним, законопроект о новом Избирательном кодексе экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал 27 июля. В команде Зеленского принятие этого законопроекта назвали «одним большим позором». Глава государства наложил вето на данный законопроект 14 сентября.

В октябре Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 0978 о Избирательном кодексе с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. Главу государства не устроили положения законопроекта, которые, по его мнению, не соответствуют Конституции, а также не учитывают последние положительные изменения в избирательное законодательство.