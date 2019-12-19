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В аэропорту 17-летняя девушка угнала самолет и врезалась в здание, фото: geograph
В аэропорту 17-летняя девушка угнала самолет и врезалась в здание (ВИДЕО)https://racurs.ua/n131045-v-aeroportu-17-letnyaya-devushka-ugnala-samolet-i-vrezalas-v-zdanie-video.htmlРакурс
Угон самолета зафиксирован в аэропорту города Фресно.
Авиалайнером King Air 200 решила управлять 17-летняя девушка. В Facebook опубликовано видео инцидента.
Сообщение о случившемся поступило в полицию и управление городского аэропорта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали движение самолета. Он не поднимался в воздух, возгорания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.
В аэропорт оперативно прибыли сотрудники правоохранительных структур. Они обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове.
Она была дезориентирована и отказалась сотрудничать, — заявили в аэропорту.
Обстоятельства произошедшего расследуют эксперты Федерального управления гражданской авиации США. Мотив нарушительницы выясняют.
Ранее в России пассажир самолета развернул борт и потребовал лететь в Афганистан. Спецназ взял авиалайнер штурмом.
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