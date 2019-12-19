В аэропорту 17-летняя девушка угнала самолет и врезалась в здание, фото: geograph

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Ракурс

Угон самолета зафиксирован в аэропорту города Фресно.

Авиалайнером King Air 200 решила управлять 17-летняя девушка. В Facebook опубликовано видео инцидента.

Сообщение о случившемся поступило в полицию и управление городского аэропорта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали движение самолета. Он не поднимался в воздух, возгорания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропорт оперативно прибыли сотрудники правоохранительных структур. Они обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове.

Она была дезориентирована и отказалась сотрудничать, — заявили в аэропорту.

Обстоятельства произошедшего расследуют эксперты Федерального управления гражданской авиации США. Мотив нарушительницы выясняют.

Ранее в России пассажир самолета развернул борт и потребовал лететь в Афганистан. Спецназ взял авиалайнер штурмом.