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Ракурс
В аэропорту 17-летняя девушка угнала самолет и врезалась в здание, фото: geograph

В аэропорту 17-летняя девушка угнала самолет и врезалась в здание (ВИДЕО)

19 дек 2019, 13:31
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Угон самолета зафиксирован в аэропорту города Фресно.

Авиалайнером King Air 200 решила управлять 17-летняя девушка. В Facebook опубликовано видео инцидента.

Сообщение о случившемся поступило в полицию и управление городского аэропорта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали движение самолета. Он не поднимался в воздух, возгорания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропорт оперативно прибыли сотрудники правоохранительных структур. Они обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове.

Она была дезориентирована и отказалась сотрудничать, — заявили в аэропорту.

Обстоятельства произошедшего расследуют эксперты Федерального управления гражданской авиации США. Мотив нарушительницы выясняют.

Ранее в России пассажир самолета развернул борт и потребовал лететь в Афганистан. Спецназ взял авиалайнер штурмом.

Источник: Ракурс


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