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В аеропорту 17-річна дівчина викрала літак і врізалася в будівлю, фото: geograph

В аеропорту 17-річна дівчина викрала літак і врізалася в будівлю (ВІДЕО)

19 гру 2019, 13:31
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Захоплення літака зафіксовано в аеропорту міста Фресно.

Авіалайнером King Air 200 вирішила керувати 17-річна дівчина. У Facebook опубліковано відео інциденту.

Повідомлення про подію надійшло у поліцію і управління аеропорту міста Фресно. Камери відеоспостереження зафіксували рух літака. Він в повітря так і не злетів, загоряння не сталося. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В аеропорт оперативно прибули співробітники правоохоронних структур. Вони виявили дівчину на місці пілота з навушниками на голові.

Вона була дезорієнтована і відмовилася співпрацювати, — заявили представники летовища.

Обставини події встановлюють експерти Федерального управління цивільної авіації США. Мотив порушниці з’ясовують.

Раніше в Росії пасажир літака розвернув борт і зажадав летіти до Афганістану. Спецназ взяв авіалайнер штурмом.

Джерело: Ракурс


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