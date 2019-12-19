В аеропорту 17-річна дівчина викрала літак і врізалася в будівлю, фото: geograph

https://racurs.ua/ua/n131045-v-aeroportu-17-richna-divchyna-vykrala-litak-i-vrizalasya-v-budivlu-video.html

Ракурс

Захоплення літака зафіксовано в аеропорту міста Фресно.

Авіалайнером King Air 200 вирішила керувати 17-річна дівчина. У Facebook опубліковано відео інциденту.

Повідомлення про подію надійшло у поліцію і управління аеропорту міста Фресно. Камери відеоспостереження зафіксували рух літака. Він в повітря так і не злетів, загоряння не сталося. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В аеропорт оперативно прибули співробітники правоохоронних структур. Вони виявили дівчину на місці пілота з навушниками на голові.

Вона була дезорієнтована і відмовилася співпрацювати, — заявили представники летовища.

Обставини події встановлюють експерти Федерального управління цивільної авіації США. Мотив порушниці з’ясовують.

Раніше в Росії пасажир літака розвернув борт і зажадав летіти до Афганістану. Спецназ взяв авіалайнер штурмом.