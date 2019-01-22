У Росії пасажир літака розвернув борт і зажадав летіти до Афганістану (КАРТА)

У Росії пасажир літака розвернув борт і зажадав летіти до Афганістану. Фото: nsn.fm

https://racurs.ua/ua/n117119-u-rosiyi-pasajyr-litaka-rozvernuv-bort-i-zajadav-letity-do-afganistanu.html

Racurs.ua

У Росії пасажир літака «Аерофлоту», що виконував рейс SU1515 до Москви, змусив екіпаж змінити курс у районі Югорська, вимагаючи летіти до Афганістану. Як наслідок, борт із 75-ма пасажирами приземлився в аеропорту російського міста Ханти-Мансійська, винуватця подій затримали.

Чоловік може мати психічні захворювання. До цього він притягувався до адміністративної відповідальності за порушення, вчинені в стані сп’яніння. Під час затримання зброї при ньому не виявили, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на обізнане джерело.

Стосовно 41-річного росіянина, який розвернув літак, можуть порушити кримінальну справу за ст. 211 КК РФ (викрадення судна повітряного або водного транспорту), що загрожує тюремним строком до 8 років.

На даний момент до аеропорту Ханти-Мансійська стягнуто всі екстрені служби, силовики охороняють будівлю, перекрили під’їзди до неї і оглядають всі автомобілі. Журналістів і пасажирів до будівлі не пропускають.

У довідковій службі аеропорту підтвердили, що літак приземлився, але його пасажири поки до будівлі не заходили. Аеропорт нібито працює в штатному режимі, але інших рейсів за розкладом немає.