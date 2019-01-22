В РФ пассажир самолета развернул борт и потребовал лететь в Афганистан (КАРТА)

В РФ пассажир самолета развернул борт и потребовал лететь в Афганистан. Фото: nsn.fm

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В России пассажир самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс SU1515 в Москву, вынудил экипаж изменить курс в районе Югорска, требуя лететь в Афганистан. В итоге борт с 75-ю пассажирами приземлился в аэропорту российского города Ханты-Мансийска, виновника событий задержали.

Мужчина может иметь психические заболевания. До этого он привлекался к административной ответственности за нарушения, совершенные в состоянии опьянения. Во время задержания оружия при нем не обнаружили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В отношении 41-летнего россиянина, развернувшего самолет, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта), что грозит тюремным сроком до 8 лет.

На данный момент в аэропорт Ханты-Мансийска стянуты все экстренные службы, силовики охраняют здание, перекрыли подъезды к нему и досматривают все автомобили. Журналистов и пассажиров в здание не пропускают.

В справочной службе аэропорта подтвердили, что самолет приземлился, но его пассажиры пока в здание не заходили. Аэропорт якобы работает в штатном режиме, но других рейсов по расписанию нет.