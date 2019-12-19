Рада проголосувала за Виборчий кодекс. Фото: nkontrol.org.ua

https://racurs.ua/ua/n131033-rada-shvalyla-novyy-vyborchyy-kodeks-iz-propozyciyamy-zelenskogo.html

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Верховна Рада 19 грудня ухвалила більшістю голосів законопроект № 0978 про Виборчий кодексі із пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Новий Виборчий кодекс підтримали 330 народних обранців. Про це йшлося в трансляції засідання парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що основним завданням законопроекту є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій.

Як відомо, днями парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув пропозиції президента до Виборчого кодексу України, врахував усі його пропозиції й рекомендував схвалити його у новій редакції в цілому.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, з огляду на врахування уомітетом усіх пропозицій президента України, прийняти всі пропозиції президента до Виборчого кодексу України та прийняти Виборчий кодекс України в редакції Комітету від 17 грудня 2019 року в цілому як закон, — зазначили в прес-службі ВРУ.

Нагадаємо, законопроект про новий Виборчий кодекс екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав 27 липня. У команді Зеленського прийняття цього законопроекту назвали «одною великою ганьбою». Глава держави наклав вето на даний законопроект 14 вересня.

У жовтні Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект № 0978 про Виборчий кодекс з пропозиціями президента України Володимира Зеленського. Главу держави не влаштували положення законопроекту, які, на його думку, не відповідають Конституції, а також не враховують останні позитивні зміни у виборче законодавство.