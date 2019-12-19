Закон об азартных играх приняла Верховная Рада. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n131035-parlament-prinyal-zakonoproekt-o-legalizacii-igornogo-biznesa-v-ukraine.html

Ракурс

Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект, который легализует в Украине игорный бизнес.

За проект закона № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» проголосовало недостаточное количество нардепов — лишь 213 парламентариев. Впоследствии документ 243 голосами отправили на повторное первое чтение. Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

Для Украины очень важно создать эффективную систему государственного регулирования деятельности в сфере азартных игр для борьбы с существующей нелегальной системой игорного бизнеса и создать предпосылки для дополнительных поступлений в государственный бюджет Украины, — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы документа заявляют, что он вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности:

вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида азартной игры, количества игорного оборудования и расположение игорного заведения;

устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр;

создаются основы для введения ограничений по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии;

устанавливаются требования к идентификации игроков;

вводится принцип «ответственной игры», что предполагает осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Планируется, что регулирование в сфере азартных игр будет осуществлять государственный коллегиальный орган, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Контроль за деятельностью организаторов игорного бизнеса также будет осуществляться благодаря системе онлайн мониторинга.

Кроме того, документ устанавливает специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, казино будут располагаться в пятизвездочных отелях, а залы игровых автоматов на территории отелей категории от трех до пяти звезд.

Напомним, в Антимонопольном комитете заявляли, что закон об азартных играх, который был разработан Кабинетом министров, может привести к всплеску игромании среди населения Украины.