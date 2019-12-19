Закон про азартні ігри ухвалила Верховна Рада. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n131035-parlament-uhvalyv-zakonoproekt-pro-legalizaciu-gralnogo-biznesu-v-ukrayini.html

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Верховна Рада України відправила на доопрацювання законопроект, який легалізує в Україні гральний бізнес.

За проект закону № 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор» проголосувала недостатня кількість нардепів — лише 213 парламентарів. Згодом документ 243 голосами відправили на повторне перше читання. Про це йшлося в трансляції засідання ВРУ.

Для України є досить важливим створення ефективної системи державного регулювання діяльності у сфері азартних ігор для боротьби з існуючою нелегальною системою грального бізнесу та створення передумов для додаткових надходжень до державного бюджету України, — йдеться в пояснювальній записці до документу.

Автори документу заявляють, що він запроваджує комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема:

запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з діференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання та розташування грального закладу;

встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор;

створюються засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції;

встановлюються вимоги до ідентифікації гравців;

запроваджується принцип «відповідальної гри», що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією).

Планується, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюватиме державний колегіальний орган, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Контроль за діяльністю організаторів грального бізнесу також здійснюватиметься завдяки системі онлайн моніторингу.

Крім того, документ встановлює спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів. Так, казино розміщуватимуться у п’ятизіркових готелях, а зали гральних автоматів на території готелів категорії від трьох до п’яти зірок.

Нагадаємо, в Антимонопольному комітеті заявляли, що закон про азартні ігри, який був розроблений Кабінетом міністрів, може призвести до сплеску ігроманії серед населення України.