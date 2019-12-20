Гральні автомати. Фото: transsibinfo.com

https://racurs.ua/ua/n131080-gralnyy-biznes-ne-zmoje-hovatysya-pid-vyglyadom-derjavnyh-loterey-goncharuk.html

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Гральний бізнес тепер не зможе ховатися під виглядом державних лотерей. Кабінет міністрів України скасував ряд положень, які дозволяли розповсюджувати лотереї в ліцензійних умовах.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей. Як відомо, подібні заклади раніше прикривалися договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей.

Прем'єр-міністр доручив Нацполіції із сьогоднішнього дня почати комплексні перевірки всіх операторів державних лотерей щодо дотримання закону про заборону грального бізнесу в Україні.

Крім цього, Гончарук дав розпорядження Державній фіскальній службі (ДФС) організувати перевірки ліцензій усіх компаній, які позиціонують себе, як державні лотереї.