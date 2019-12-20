Дело Микитася ГБР передает в суд

Максим Микитась. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n131094-delo-mikitasya-gbr-peredaet-v-sud.html

Ракурс

Дело бывшего нардепа Максима Микитася вместе с обвинительным актом Государственное бюро расследований (ГБР) передает в суд после завершения досудебного расследования уголовного производства по факту хулиганских действий со стороны бывшего парламентария.

Данной информацией поделился в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

В настоящее время материалы расследования предоставлены для изучения Микитасю.

Микитась является фигурантом еще нескольких уголовных производств, расследованием которых занимается ГБР. Труба выразил надежду, что по данным уголовным производствам также вскоре завершаться досудебные расследования и действиям Микитася будет дана объективная правовая оценка.

Директор ГБР заявил, что дело Микитася станет показательным для других топ-чиновников. Оно наглядно демонстрирует простую истину, что незаконные действия влекут за собой ответственность, от которой не защитят ни статус, ни должность.

Напомним, что инцидент с участием Микитася произошел в поселке Любеч Репкинского района Черниговской области в июле этого года. Нардеп ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения, а также грозился посадить его в тюрьму. В конце сентября этого года нардепу сообщили о подозрении.