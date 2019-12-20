Слезоточивый газ, выстрел и взрыв: на Крещатике подрались силовики и группа неизвестных. Фото: NewsOne

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Столкновения в Киеве между силовикам и группой неизвестных мужчин произошли сегодня утром на Крещатике. Во время конфликта был применен слезоточивый газ, прозвучали выстрел и взрыв, в полиции утверждают, что последний звук возник вследствие разрыва светошумовой гранаты.

Задержаны восемь человек, которые принимали участие в драке. Кроме того, пресс-служба полиции Киева заявляет о четырех пострадавших со своей стороны.

К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования прекратить правонарушение мужчины применили слезоточивый газ и устроили потасовку, — говорится в сообщении.

В ответ полиция также применила слезоточивый газ, а один правоохранителей осуществил предупредительный выстрел в воздух.

По данным СМИ, драка произошла напротив стадиона «Динамо» около 9.30 утра. Неизвестных, напавших на силовиков, было около 20 человек, после звука взрыва они убежали. Затем на место происшествия прибыли «скорые».

Напомним, 17 декабря возле Верховной Рады проходили акции протеста против введения в Украине рынка земли сельхозназначения, в ходе которых между активистами и силовиками произошли столкновения. В итоге пострадали около 20 человек и 26 были задержаны, но вскоре их отпустили.