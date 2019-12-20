Brexit: парламент Британії підтримав угоду з Брюсселем щодо умов виходу з Євросоюзу

Парламент Британії підтримав угоду щодо Brexit, фото: Christoph Scholz

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Новообраний британський парламент підтримав угоду щодо умов виходу країни з Євросоюзу (так званого Brexit).

За це рішення проголосували 358 депутатів, проти — 234 народні обранці, повідомляє видання BBC.

Результати цього голосування не стали несподіванкою після того, як Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном, одним із провідних прихильників Brexit, здобула на позачергових виборах 12 грудня цього року монобільшість у парламенті.

Остаточно ця угода буде ратифікована вже після Різдва. В британському уряді очікують, що всі ці юридичні процедури будуть завершені до запланованої дати Brexit — 31 січня 2020 року.

Британія виходить із Євросоюзу за результатами відповідного референдуму, проведеного 23 червня 2016 року.

Спочатку Brexit планувався на березень 2018 року, проте ця дата кілька разів відкладалася, зокрема, через неможливість уряду та парламенту країни досягти згоди щодо особливостей угоди з Брюсселем про умови виходу з Євросоюзу.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II вчора у зверненні до парламенту заявила, що країна вийде зі складу Європейського Союзу до 31 січня 2020 року.