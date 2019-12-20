Василь Сліпак. Фото: dniprograd.org

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Василь Сліпак, соліст Паризької національної опери й учасник бойових дій на Донбасі з позивним Міф, 20 грудня мав би відсвяткувати 45 день народження. Герой України загинув на Донбасі 29 червня 2016 року.

Народився Василь Сліпак у Львові. Говорити він почав пізно, але свою першу пісню виконав у 6 років — на сільському весіллі виконав пісню тріо Мареничів «Тиша навкруги». У 9 років він потрапив до хорової капели «Дударик». Побував з гастролями США та Канаді та Франції.

А у 1997 році Сліпака прийняли до Паризької національної опери. У столиці Франції українець мешкав майже 20 років Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно «Фауст». Саме звідси з’явився і позивний «Міф», з яким Василь Сліпак воював на передовій. Він обрав собі позивний «Мефістофель», який задля зручності скоротив до «Міф». Улюбленою піснею героя була українська народна «Місяць на небі, зіроньки сяють».

Після початку збройного конфлікту на Донбасі став добровольцем. Тричі був на фронті. Уперше на Донбас він поїхав у травні 2015 року, брав участь у бойових діях у районі Донецького аеропорту, воював за Авдіївку. Був поранений. Удруге в зону АТО Сліпак поїхав у вересні того ж року, а в жовтні повернувся до Парижу. Останні в житті концерти співак дав 25−27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в Франції.

Втретє в зону конфлікту доброволець поїхав у червні 2019 року, а 29 червня загинув у бою від кулі ворожого снайпера. Героя поховали у Львові на Личаківському цвинтарі.

Василь Сліпак став першим в історії України добровольцем, якого посмертно нагороджено золотою зіркою Героя. Також він — кавалер ордена «За мужність» І ступеню та Герой України. Його іменем назвали велику залу Музичної академії України імені Чайковського.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі українського музиканта Василя Сліпака.