Василий Слипак. Фото: dniprograd.org

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Василий Слипак, солист Парижской национальной оперы и участник боевых действий на Донбассе с позывным Миф, 20 декабря мог бы отпраздновать 45 день рождения. Герой Украины погиб на Донбассе 29 июня 2016 года.

Родился Василий Слипак во Львове. Говорить он начал поздно, но свою первую песню исполнил в 6 лет — на деревенской свадьбе исполнил песню трио Маренич «Тишина вокруг». В 9 лет он попал в хоровою капеллу «Дударик». Побывал с гастролями США и Канаде и Франции.

А в 1997 году Слипака приняли в Парижскую национальную оперу. В столице Франции украинец жил почти 20 лет Любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно «Фауст». Именно отсюда появился и позывной «Миф», с которым Василий Слипак воевал на передовой. Он выбрал себе позывной «Мефистофель», который для удобства сократил до «Миф». Любимой песней героя была украинская народная «Месяц на небе, звездочки сияют».

После начала вооруженного конфликта на Донбассе стал добровольцем. Трижды был на фронте. Впервые на Донбасс он поехал в мае 2015 года, принимал участие в боевых действиях в районе Донецкого аэропорта, воевал за Авдеевку. Был ранен. Во второй раз в зону АТО Слипак поехал в сентябре того же года, а в октябре вернулся в Париж. Последние в жизни концерты певец дал 25−27 мая 2016 года в храме Святой Троицы в Франции.

Третий раз в зону конфликта доброволец поехал в июне 2019 года, а 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. Героя похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Василий Слипак стал первым в истории Украины добровольцем, которого посмертно наградили золотой звездой Героя. Также он — кавалер ордена «За мужество» І степени и Герой Украины. Его именем назвали большой зал Музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе украинского музыканта Василий Слипак.