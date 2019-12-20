Убийство Шеремета: состоятельный прокурор по делу провалил переаттестацию. Фото: ТСН

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Переаттестацию в Генпрокуратуре провалил руководитель управления по надзору за соблюдением законов Нацполицией Александр Лукашенко, который подписывал подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности, бойцу ООС, волонтеру и музыканту Андрею Антоненко.

Согласно обнародованным Генпрокуратурой данным, Лукашенко не сможет работать в Офисе генпрокурора, поскольку не прошел заключительный этап аттестации прокуроров ведомства, который проходил 19 декабря в форме собеседования.

Информацию о подписании именно этим прокурором подозрения Антоненко сообщил в Facebook адвокат подозреваемого Константин Татарченко.

Лукашенко работал в системе Генпрокуратуры с 2003 года, побывав на разных должностях. В декларации прокурора и членов его семьи указано множество квартир, земельных участков и жилых домов в Киеве, Киевской области, Прикарпатье и Словакии, а также три автомобиля: Jaguar XF, Audi Q3 и Q5. Его жена Ирина Лукашенко ведет бизнес и имеет разрешение на адвокатскую деятельность, сообщают «Буквы».

Лукашенко за год заработал 761 тыс. грн, а жена — 1 млн 382 тыс. грн. У супруги прокурора больше и сбережений: 580 тыс. грн и 16 тыс. евро, тогда как у самого чиновника хранятся 190 тыс. грн наличными. При этом жена прокурора три года назад всего за 20 тыс. грн обзавелась столичным домом в 288 кв. м и «Ягуаром» 2010 года выпуска.

Также издание публикует анкету прокурора на сайте Генпрокуратуры о добросовестном декларировании сведений об имуществе и доходах, отмечая при этом, что два года назад после журналистского расследования Антикоррупционное бюро открывало уголовное производство в отношении Лукашенко о незаконном обогащении.

Напомним, Шеремета убили в июле 2016 года в Киеве, взорвав автомобиль, в котором находился журналист. Более трех лет в деле не было прогресса: ни исполнители, ни заказчики преступления не были установлены.

Неделю назад глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, среди которых был и Антоненко. Кроме того, по версии следствия, взрывчатку под автомобиль подложила детский хирург «Охматдета», волонтер Юлия Кузьменко.