Украинская гривна в 2019 году возглавила мировой рейтинг роста валют

Деньги. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n131107-ukrainskaya-grivna-v-2019-godu-vozglavila-mirovoy-reyting-rosta-valut.html

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Украинская гривна возглавила рейтинг самых быстро растущих валют мира. С начала 2019 года национальная валюта выросла относительно американского доллара на 19%.

Данную информацию обнародовал Bloomberg.

На второй позиции рейтинга оказался российский рубль, который укрепился относительно американского доллара на 12%.

Также среди наиболее быстро растущих валют мира оказались тайский бахт, египетский фунт и израильский шекель.

Эксперты считают, что укрепление гривны сократит трудовую миграцию из Украины, так как получать зарплату в гривнах становится выгодней. Если три года назад польские зарплаты были выше украинских в 4 раза, то сейчас в Польше зарплаты выше в 2,5 раза.

К сожалению, ревальвация гривны связана вовсе не с ростом экономики, а с избытком валюты на фондовом рынке. Избыток валюты спровоцирован иностранными инвестициями в государственные облигации Украины. Кроме того, в этом году увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции.

Нацбанк пытается скупить излишек валюты и пополнить золотовалютные резервы государства.

Ревальвация гривны также отразилась на уровне инфляции, которая в ноябре сократилась до 5,1% с начала года. Также это позволило Нацбанку существенно снизить размер учетной ставки до 13,5% годовых.