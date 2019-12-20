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Ракурс
Гроші. Фото: 112 Україна

Українська гривня у 2019 році очолила світовий рейтинг зростання валют

20 гру 2019, 16:36
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Українська гривня очолила рейтинг найбільш швидко зростаючих валют світу. З початку 2019 року національна валюта виросла відносно американського долара на 19%.

Дану інформацію оприлюднив Bloomberg.

На другій позиції рейтингу опинився російський рубль, який зміцнився відносно американського долара на 12%.

Також серед найбільш швидко зростаючих валют світу опинилися тайський бахт, єгипетський фунт та ізраїльський шекель.

Експерти вважають, що зміцнення гривні скоротить трудову міграцію із України, так як отримувати зарплату в гривнях стає вигідніше. Якщо три роки тому польські зарплати були вищі за українські в 4 рази, то зараз у Польщі зарплати вищі в 2,5 рази.

На жаль, ревальвація гривні пов’язана зовсім не з ростом економіки, а з надлишком валюти на фондовому ринку. Надлишок валюти спровокований іноземними інвестиціями в державні облігації України. Крім того, у цьому році збільшився експорт сільськогосподарської продукції.

Нацбанк намагається скупити надлишок валюти і поповнити золотовалютні резерви держави.

Ревальвація гривні також вплинула на рівень інфляції, яка в листопаді скоротилася до 5,1% з початку року. Також це дозволило Нацбанку істотно знизити розмір облікової ставки до 13,5% річних.

Джерело: Ракурс


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