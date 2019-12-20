Водій спалила свою «євробляху». Фото: Думська

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Активістка з Одеси на знак протесту проти ухвалених норм щодо розмитнення «євроблях» спалила свій автомобіль на європейських номерах.

Своє нерозмитнене авто учасниця руху «Авто Євро Сила» Наталія Ташогло підпалила біля пункту пропуску «Кучурган». Крім того, активістка записала звернення до президента України Володимира Зеленського. Водій вимагає від глави держави вирішити питання з розмитненням, а не просто відкладати штрафи в розмірі 170 тис. грн. Про це 20 грудня повідомляється на її сторінці у Facebook.

Ми привезли ці тачки — щоб на них їздити. Але ви змусили нас ось так з ними вчинити. Ви не дали нам розмитнення доступної, яку ви нам всім обіцяли. Тепер, ймовірно, до штрафу в розмірі 170 тис. грн додасться ще один — за забруднення навколишнього середовища, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня ухвалила у другому читанні й у цілому проект змін до Митного кодексу № 2288. Цей документ відтерміновує штрафи до 170 тис. грн за нерозмитнені вчасно транспортні засоби з європейськими номерами. З 22 серпня до 21 грудня 2019 року штрафи до 170 тис. грн не стягуватимуться.