Цього року в Україні незвично тепла зима, фото:

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Ракурс

Вчора в Києві були встановлені три нові температурні рекорди.

Так, були побиті рекорди з максимальної температури, середньодобової температури повітря та найтеплішої ночі. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що до цього рекорд з максимальної температури був встановлений 19 грудня 1989 року. Вчора максимальна температура повітря становила +11,3°, що на 0,6° вище попереднього рекорду.

Попередній рекорд із середньодобової температури був встановлений у 2015 році. Вчора середньодобова температура склала 7,2°, перевищивши показник 2015 року на 2,4°.

Крім того, 18 грудня було встановлено температурний рекорд грудня. Тоді вперше за 139 років метеорологічних спостережень в грудні температура повітря перевищила 15°. Відповідно, ніч на Миколая у Києві також виявилась найтеплішою з 1881 року.

Нагадаємо, синоптики раніше висловлювали побоювання, що цьогорічна зима може принести українцям рекордні морози та небачені снігопади.