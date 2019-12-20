Книга обліку доходів для ФОП скасовується: парламент проголосував за законопроект

Податковий кодекс України. Фото: aggeek.net

https://racurs.ua/ua/n131104-knyga-obliku-dohodiv-dlya-fop-skasovuietsya-parlament-progolosuvav-za-zakonoproekt.html

Ракурс

Книга обліку для фізичних осіб-підприємців (ФОП) незабаром може стати необов’язковим для ведення документом. Парламент проголосував у першому читанні за законопроект № 2524, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку доходів і вдосконалює електронну систему ведення кабінету платника податків.

Законопроект підтримали своїми голосами 299 народних депутатів.

Даний законопроект дозволяє платнику податків самостійно вибирати спосіб ведення обліку доходів. Вести облік можна буде як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Якщо платник податків вирішить вести облік по-старому, з використанням паперової книги, то йому слід бути готовим до можливих штрафів за неправильне її заповнення.

Даний законопроект також впроваджує автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті платника податків всього документообігу.

Також в електронному кабінеті будуть відображатися копії всіх податкових документів, які контролюючий орган буде надсилати платнику податків.

Як раніше писав «Ракурс», у 2020 році розмір податкових платежів для ФОП зміниться, так як у наступному році змінюватися мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум.