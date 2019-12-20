Книга учета доходов для ФЛП отменяется: парламент проголосовал за законопроект

Книга учета доходов для ФЛП отменяется: парламент проголосовал за законопроектhttps://racurs.ua/n131104-kniga-ucheta-dohodov-dlya-flp-otmenyaetsya-parlament-progolosoval-za-zakonoproekt.htmlРакурс
Книга учета для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вскоре может стать необязательным для ведения документом. Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект № 2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов и усовершенствует электронную систему ведения кабинета плательщика налогов.
Законопроект поддержали своими голосами 299 народных депутатов.
Данный законопроект позволяет плательщику налогов самостоятельно выбирать способ ведения учета доходов. Вести учет можно будет как в бумажном, так и в электронном виде.
Если плательщик налогов решит вести учет по-старинке, с использованием бумажной книги, то ему следует быть готовым к возможным штрафам за неправильное ее заполнение.
Данный законопроект также внедряет автоматическую регистрацию в электронном кабинете плательщика налогов всего документооборота.
Также в электронном кабинете будут отражаться копии всех налоговых документов, которые контролирующий орган будет присылать плательщику налогов.
Как ранее писал «Ракурс», в 2020 году размер налоговых платежей для ФЛП изменится, так как в следующем году изменяться минимальная заработная плата и прожиточный минимум.