Обыски в «Думской». Фото: delo.ua

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Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало следственные действия, которые сегодня проходят в редакции одесского телеканала «Думская TV».

Обыски санкционированы, они осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений служебных лиц Одесского областного совета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13 в пользу обществ «Шаг вперед». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба НАБУ.

Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов по передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО «Шаг вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев, — заявили в Антикоррупционном бюро.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители уверяют, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Тем временем в редакции объяснили, что единственным бенефициаром телеканала «Думская TV» является Михаил Шмушкович, который «никогда не был учредителем ООО „Шаг вперед“ и с 2015 года не занимает никаких постов в органах власти и местного самоуправления». Представители медиа отметили, что сегодняшние обыски политически мотивированные и связанны в том числе с позицией телеканала.

В то же время народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на собственном Telegram-канале заявил, что следственные действия в редакции могут быть связаны с его попытками сместить с должности директора НАБУ Артема Сытника. Депутат опубликовал письмо к президенту с его требованием уволить Сытника с занимаемой должности.

Напомним, 20 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещение одесского телеканала «Думская TV». Работников телеканала правоохранители не пускали на их рабочие места и не позволяли снимать обыск. Силовики изымали компьютеры и серверы телеканала.