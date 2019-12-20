Москва предложила Киеву около 3 млрд долл., чтобы прекратить тяжбу в Стокгольме по газовым контрактам - Reuters / Фото: ТСН

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Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство в газовом споре между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».

Выплата указанной суммы должна стать частью соглашения по результатам переговоров России и Украины о транзите газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на СМИ РФ и источник, близкий к переговорам.

Юридический спор заблокировал новое соглашение о поставках российского газа в Украину и остальную Европу, а срок действующего контракта истекает 31 декабря. Переговоры по новому пакту продолжаются, — говорится в сообщении Reuters.

Вместе с тем, вчера президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «выходить» из решения Стокгольмского арбитража и «искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины».

Напомним, сегодня в Минске состоится очередной раунд газовых переговоров. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» должны согласовать детали нового договора на транспортировку газа из РФ в страны Европы. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее сообщил, что накануне в Берлине удалось наработать основные принципы соглашения.

Стокгольмский арбитраж в феврале прошлого года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 млрд долл. С учетом решения по другому газовому спору и процентов «Газпром» выплатить украинской компании более 2,56 млрд долл. Москва оспаривает это решение.

Срок действия двустороннего договора о транзите газа через Украину в страны Европы, заключенного в 2009 году, истекает 1 января 2020 года. Украина, Россия и Европейский Союз до сих пор не договорились о новом контракте. 18 декабря глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал очень низкой вероятность подписания нового соглашения с «Газпромом».