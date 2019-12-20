Верховная Рада поддержала изменения в законодательство в сфере здравоохранения

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Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 2428, призванный внести изменения в законодательство в сфере здравоохранения по облегчению и стимулированию процесса автономизации медицинских учреждений и перехода их на новый механизм финансирования путем заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины.

За это решение проголосовали 297 народных избранников, сообщается на сайте Рады.

Этот закон призван устранить пробелы в законодательстве, которые не дают органам местного самоуправления, получивших в результате реформы децентрализации больше возможностей, использовать их для создания современной медицинской инфраструктуры.

Кроме того, депутаты сегодня в первом чтении 259 голосами поддержали законопроект № 2429.

Он направлен на преодоление бюрократических барьеров по развитию системы службы крови, выводу на украинский рынок генерических лекарственных средств, ввозу необходимых для военнослужащих-миротворцев незарегистрированных в Украине лекарственных средств и импорту отечественными фармацевтическими производителями необходимых им для производства наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, законопроект № 2428 в первом чтении Верховная Рада поддержала 4 декабря голосами 259 народных избранников.