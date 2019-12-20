Юлия Кузьменко, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n131099-delo-sheremeta-zaschita-kuzmenko-otkazyvaetsya-pokidat-sud-poka-ne-sostoitsya-rassmotrenie.html

Ракурс

Адвокат военного медика и волонтера Юлии Кузьменко, обвиняемой в причастности к убийству в центре Киева в 2016 году журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош заявил, что не уйдет из суда, пока не состоится заседание по рассмотрению апелляции в отношении его подзащитной, перенесеное из-за неявки прокуроров.

Заседание Киевского апелляционного суда по Кузьменко было перенесено на 24 декабря, сообщает издание «Украинская правда».

Также намерения покидать суд не имеет и сами Кузьменко.

Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я имею право на заседание, — заявила Кузьменко.

Отмечается, что знакомые Кузьменко, которые пришли поддержать, заявили о намерении блокировать выход из зала суда, чтобы не дать конвоирам вывести женщину.

Также из-за неявки было перенесено на 23 декабря рассмотрение апелляции по еще одному обвиняемому в убийстве Шеремета — Андрею Антоненко.

Народный депутат Яна Зинкевич, которая пришла поддержать Антонека, впоследствии сообщила в своем Фейсбуке, что нардеп из «Европейской солидарности» Михаил Бондарь ездил в Генеральную прокуратуру к генпрокурору Руслану Рябошапке.

Тот дал гарантию, что прокуроры появятся. Все ждут, — отметила Зинкевич.

Стоит добавить, что, по сведениям Фейсбук-сообщества Free Riff, прокурор Александр Лукашенко, который подписал подозрения в убийстве Шеремета Антоненко и Кузьменко, вчера не не прошел собеседование-переаттестацию.

Напомним, 18 декабря была зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Антоненко и Кузьменко.