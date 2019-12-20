Путин убедил Трампа во вмешательстве Украины в выборы в США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n131098-putin-ubedil-trampa-vo-vmeshatelstve-ukrainy-v-vybory-v-ssha.html

Ракурс

Президент РФ Владимир Путин всеми силами пытался убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Украина вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года. И Путину удалось достичь своей цели.

После встречи с Путиным, которая состоялась в рамках саммита G-20, проходившего в Гамбурге в июле 2017 года, Трамп начал утверждать, что Украина вмешивалась в американские выборы, чтобы помешать ему занять президентское кресло, сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию, полученную от бывших чиновников Белого дома.

Американские спецслужбы представляли Трампу неопровержимые доказательства того, что Россия систематически вмешивалась в предвыборную кампанию 2016 года. Однако президент США больше доверял словам своего российского коллеги. Однажды он даже заявил, что Украина является преступником, который вмешивался в американские выборы. При этом Трамп добавил, что знает об этом, потому что Путин ему так сказал. Некоторые американские чиновники высказывали опасение относительно способности Путина влиять на взгляды Трампа.

Все это привело к тому, что Республиканская партия инициировала проведение расследования относительно вмешательства Украины в выборы 2016 года. Однако данное расследование лишь доказало непричастность Украины к президентским выборам в США. Заявление об этом прозвучало из уст директора ФБР Кристофера Рея.

Зато разведкой США было установлено, что российские спецслужбы намеренно распространяли лживую информацию о вмешательстве Украины в выборы 2016 года.