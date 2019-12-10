https://racurs.ua/n130610-dokazatelstv-vmeshatelstva-ukrainy-v-vybory-v-ssha-net-fbr.html

Ракурс

Выборы в США 2016 года являются болезненной темой для американцев. Неоднократно высказывались мнения о влиянии на их ход других государств. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей внес ясность в вопрос относительно возможного вмешательства Украины в президентские выборы в США 2016 года.

У ФБР нет никаких оснований полагать, что Украина прямо или косвенно вмешивалась в американские выборы 2016 года, заявил директор ФБР в недавнем интервью изданию ABC News.

По мнению Рея, США на очередных президентских выборах 2020 года надо бояться России. В ФБР считают, что именно Российская Федерация представляет самую большую угрозу для США.

Если влияние Украины в выборы было лишь предположением, то вмешательство России является уже доказанным фактом. Еще 25 июля 2019 года комитет Сената по разведке обнародовал свой отчет о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В отчете уточняется, что влияние России на процессы, происходящие в США, только усиливается. Поэтому есть большая вероятность того, что РФ планирует оказать влияние на выборы президента США, которые будут проходить в 2020 году.

Как ранее писал «Ракурс», в Сенате США высказывались мнения о возможной причастности Украины к кибератакам на сервер Демократической партии США в 2016 году.