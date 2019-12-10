https://racurs.ua/ua/n130610-dokaziv-vtruchannya-ukrayiny-u-vybory-v-ssha-nemaie-fbr.html

Ракурс

Вибори у США 2016 року є болючою темою для американців. Неодноразово висловлювалися думки про вплив на їхній хід інших держав. Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофер Рей вніс ясність у питання щодо можливого втручання України у президентські вибори в США 2016 року.

У ФБР немає ніяких підстав вважати, що Україна прямо або опосередковано втручалася в американські вибори 2016 року, заявив директор ФБР у недавньому інтерв’ю виданню ABC News.

На думку Рея, США на чергових президентських виборах 2020 року треба боятися Росії. У ФБР вважають, що саме Російська Федерація представляє найбільшу загрозу для США.

Якщо вплив України на вибори було лише припущенням, то втручання Росії є вже доведеним фактом. Ще 25 липня 2019 року Комітет Сенату з розвідки оприлюднив свій звіт про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

У звіті уточнюється, що вплив Росії на процеси, що відбуваються у США, тільки посилюється. Тому є велика ймовірність того, що РФ планує вплинути на вибори президента США, які будуть проходити у 2020 році.

Як раніше писав «Ракурс», у Сенаті США висловлювалися думки про можливу причетність України до кібератаки на сервер Демократичної партії США у 2016 році.