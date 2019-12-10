General Motors позбулася заводів у РФ, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130609-general-motors-pozbulasya-zavodiv-u-rf.html

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Американська компанія General Motors продала 50% акцій спільного підприємства GM-AVTOVAZ російському «АвтоВАЗу».

Відповідна угода між сторонами вже підписана. Про це повідомляє прес-служба «АвтоВАЗу».

Компанію GM-AVTOVAZ було створено в 2001 році. Вона отримає нову назву.

Випуск і продаж автомобілів Niva під маркою Chevrolet продовжать. Терміни виробництва не називаються. При цьому ніяких змін для співробітників обох компаній не передбачається.

Група «АвтоВАЗ» входить до складу Groupe Renault. Вона випускає транспортні засоби за повним циклом виробництва і автокомпоненти для чотирьох брендів: Lada, Nissan, Renault і Datsun. Представники виробника зазначали, що марка Lada займає 21% російського ринку легкових автомобілів.

Це вже не перший випадок, коли на території Російської Федерації перестає працювати підприємство з іноземним капіталом. У 2015 році концерн GM закрив завод Opel в Санкт-Петербурзі. Покупець на підприємство досі не знайдений. Частка у підприємстві GM-AVTOVAZ була єдиним активом американського автоконцерну в Росії.

Раніше Сенат США включив санкції проти російського газопроводу «Північний потік — 2» в оборонний бюджет. Санкції торкнуться діяльність компаній, що займаються прокладкою газопроводу.