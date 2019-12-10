General Motors лишилась заводов в РФ, фото: Википедия

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Американская компания General Motors продала 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ российскому «АвтоВАЗа».

Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Компания GM-AVTOVAZ была создана в 2001 году. Она получит новое название.

Выпуск и продажа автомобилей Niva под маркой Chevrolet продлят. Сроки производства не называются. При этом никаких изменений для сотрудников обеих компаний не предвидится.

Группа «АвтоВАЗ» входит в состав Groupe Renault. Она выпускает транспортные средства по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Nissan, Renault и Datsun. Представители производителя отмечали, что марка Lada занимает 21% российского рынка легковых автомобилей.

Это уже не первый случай, когда на территории Российской Федерации перестает работать предприятие с иностранным капиталом. В 2015 году концерн GM закрыл завод Opel в Санкт-Петербурге. Покупатель на предприятие до сих пор не найден. Доля в предприятии GM-AVTOVAZ была единственным активом американского автоконцерна в России.

Ранее Сенат США включил санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет. Санкции коснутся деятельность компаний, занимающихся прокладкой газопровода.