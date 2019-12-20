Путін переконав Трампа у втручанні України в вибори у США

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Комсомольська правда

https://racurs.ua/ua/n131098-putin-perekonav-trampa-u-vtruchanni-ukrayiny-v-vybory-u-ssha.html

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Президент РФ Володимир Путін усіма силами намагався переконати президента США Дональда Трампа в тому, що саме Україна втручалася у американські президентські вибори 2016 року. І Путіну вдалося досягти своєї мети.

Після зустрічі з Путіним, яка відбулася в рамках саміту G-20, що проходив у Гамбурзі в липні 2017 року, Трамп почав стверджувати, що Україна втручалася в американські вибори, щоб перешкодити йому зайняти президентське крісло, повідомляє The Washington Post, посилаючись на інформацію, отриману від колишніх чиновників Білого дому.

Американські спецслужби надавали Трампу неспростовні докази того, що Росія систематично втручалася в передвиборчу кампанію 2016 року. Однак президент США більше довіряв словам свого російського колеги. Одного разу він навіть заявив, що Україна є злочинцем, який втручався у американські вибори. При цьому Трамп додав, що знає про це, тому що Путін йому так казав. Деякі чиновники висловлювали побоювання щодо вміння Путіна впливати на погляди Трампа.

Все це призвело до того, що Республіканська партія ініціювала проведення розслідування щодо втручання України у вибори 2016 року. Однак це розслідування лише довело непричетність України до президентських виборів в США. Заява про це пролунала з вуст директора ФБР Крістофера Рея.

Зате розвідкою США було встановлено, що російські спецслужби навмисно поширювали брехливу інформацію про втручання України у вибори 2016 року.