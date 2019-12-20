Рада погодила підвищення зарплатні працівникам правоохоронних органів та держслужбовцям / Фото: Магнолія ТВ

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Верховна Рада під час сьогоднішнього пленарного засідання включила до порядку денного, а потім 277 голосами «за» підтримала в цілому проект закону № 2572 щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

Як вказано у пояснювальній записці, у цьому нормативному акті пропонується викласти у новій редакції п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про внесення змін до деяких законів щодо перезавантаження влади». Зокрема, народні депутати ухвалили, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів застосовуються в порядку та розмірах, встановлених урядом.

Разом з тим з переліку таких держорганів, для яких Кабмін встановлює розміри окладів, нардепи виключили Апарат Верховної Ради, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Вищий антикорупційний суд, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Нацагентство з питань запобігання корупції, Рахункову палату та частково Центральну виборчу комісію.

Необхідність ухвалення такого закону у Раді пояснили потребою створення належних умов оплати праці для ефективної роботи працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

Нагадаємо, згідно з законом щодо перезавантаження влади, Кабмін повинен до 1 січня 2020 року забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо визначення підкатегорій посад державної служби, а також затвердження класифікації (каталогу) посад на державній службі, схеми посадових окладів.