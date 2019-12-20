Рада согласовала повышение зарплат работникам правоохранительных органов и госслужащим

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Верховная Рада во время сегодняшнего пленарного заседания включила в повестку дня, а затем 277 голосами «за» поддержала в целом законопроект № 2572 относительно определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти.

Как указано в пояснительной записке, в этом нормативном акте предлагается изложить в новой редакции п. 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона «О внесении изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти». В частности, народные депутаты постановили, что с 1 января 2020 года нормы и положения законов, определяющие размеры должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников государственных органов применяются в порядке и размерах, установленных правительством.

Вместе с тем из перечня таких госорганов, для которых Кабмин устанавливает размеры окладов, нардепы исключили Аппарат Верховной Рады, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Высший антикоррупционный суд, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Нацагентство по предупреждению коррупции, Счетную палату и частично Центральную избирательную комиссию.

Необходимость принятия такого закона в Раде объяснили необходимостью создания условий оплаты труда для эффективной работы сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти.

Напомним, согласно закону о перезагрузка власти, Кабмин должен до 1 января 2020 года обеспечить принятие нормативно-правовых актов по определению подкатегорий должностей государственной службы, а также утверждению классификации (каталога) должностей на государственной службе, схемы должностных окладов.