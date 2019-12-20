Обмін полоненими, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131096-obmin-polonenymy-zatrymuietsya-cherez-nebajannya-chastyny-zatrymanyh-povertatysya-o-ordlo-zmi.html

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Новий обмін полоненими між Києвом та Москвою затримується через небажання частини затриманих осіб повертатися до тимчасово окупованих територій.

Загалом таких осіб нараховується кілька десятків, вони за різними причинами попросили виключити їх зі списків на обмін. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» з посиланням на два джерела в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Так, за словами одного з джерел, таких людей близько чотирьох десятків, серед них є як ті, хто не хоче повертатися в ОРДЛО, так і особи, які хочуть відбути призначене покарання і тим самим закрити питання кримінального переслідування в Україні.

За даними видання, переговори щодо обміну полоненими 18 грудня не досягли успіху, оскільки бойовики вимагають, щоб усі звільнені були «очищені», тобто, щоб Україна закрила щодо них кримінальні справи. Українська сторона на такі умови не погоджується.

Нагадаємо, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська нещодавно розповіла, хто потрапить до першої групи обміну полоненими.