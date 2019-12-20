Обмен пленными, фото: ТСН

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Новый обмен пленными между Киевом и Москвой задерживается из-за нежелания части задержанных лиц возвращаться на временно оккупированные территории.

Всего таких лиц насчитывается несколько десятков, они по разным причинам попросили исключить их из списков на обмен. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Так, по словам одного из источников, таких людей около четырех десятков, среди них есть как те, кто не хочет возвращаться в ОРДЛО, так и лица, желающие отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

По данным издания, переговоры по обмену пленными 18 декабря не достигли успеха, поскольку боевики требуют, чтобы все освобожденные были «очищены», то есть чтобы Украина закрыла в отношении них уголовные дела. Украинская сторона на такие условия не соглашается.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская недавно рассказала, кто попадет в первую группу обмена пленными.