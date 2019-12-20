Юлія Кузьменко, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n131099-sprava-sheremeta-zahyst-kuzmenko-vidmovlyaietsya-zalyshaty-sud-doky-ne-vidbudetsya-rozglyad.html

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Адвокат військового медика та волонтера Юлії Кузьменко, звинувачуваної у причетності до вбивства в центрі Києва у 2016 році журналіста Павла Шеремета, Владислав Добош заявив, що не піде з суду, поки не відбудеться засідання з розгляду апеляції щодо його підзахисної, перенесене через неявку прокурорів.

Засідання Київського апеляційного суду щодо Кузьменко було перенесене на 24 грудня, повідомляє видання «Українська правда».

Також наміру залишати суд не має і самі Кузьменко.

Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я маю право на засідання, — заявила Кузьменко.

Зазначається, що знайомі Кузьменко, які прийшли підтримати, заявили про намір блокувати вихід із зали суду, щоб не дати конвоїрам вивести жінку.

Також через неявку був перенесений на 23 грудня розгляд апеляції щодо ще одного звинувачуваного у вбивстві Шеремета — Андрія Антоненка.

Народний депутат Яна Зінкевич, яка прийшла підтримати Антонека, згодом повідомила у своєму Фейсбуці, що нардеп із «Європейської солідарності» Михайло Бондар їздив до Генеральної прокуратуру до генпрокурора Руслана Рябошапки.

Той дав гарантію, що прокурори з‘являться. Всі чекають, — зазначила Зінкевич.

Варто додати, що, за відомостями Фейсбук-спільноти Free Riff, прокурор Олександр Лукашенко, який підписав підозри у вбивстві Шеремета Антоненку та Кузьменко, вчора не не пройшов співбесіду-переатестацію.

Нагадаємо, 18 грудня була зареєстрована апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо арешту Антоненка та Кузьменко.