Рада взялася за ліквідацію бюрократичних бар'єрів у медичній сферіhttps://racurs.ua/ua/n131101-rada-vzyalasya-za-likvidaciu-burokratychnyh-barieriv-u-medychniy-sferi.htmlРакурс
Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект № 2428, покликаний внести зміни до законодавства у сфері охорони здоров’я щодо полегшення та стимулювання процесу автономізації медичних закладів та переходу їх на новий механізм фінансування через укладання договорів з Національною службою здоров’я України.
За це рішення проголосували 297 народних обранців, повідомляється на сайті Ради.
Цей закон покликаний усунути прогалини в законодавстві, котрі не дають органам місцевого самоврядування, які отримали в результаті реформи децентралізації більше можливостей, використовувати їх для створення сучасної медичної інфраструктури.
Крім того, депутати сьогодні в першому читанні 259 голосами підтримали законопроект № 2429.
Він спрямований на подолання бюрократичних бар'єрів щодо розвитку системи служби крові, виведення на український ринок ґенеричних лікарських засобів, ввезення необхідних для військовослужбовців-миротворців незареєстрованих в Україні лікарських засобів та імпорту вітчизняними фармацевтичними виробниками необхідних їм для виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Нагадаємо, законопроект № 2428 у першому читанні Верховна Рада підтримала 4 грудня голосами 259 народних обранців.