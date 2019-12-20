Верховна Рада підтримала зміни до законодавства у сфері охорони здоров’я,

https://racurs.ua/ua/n131101-rada-vzyalasya-za-likvidaciu-burokratychnyh-barieriv-u-medychniy-sferi.html

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Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект № 2428, покликаний внести зміни до законодавства у сфері охорони здоров’я щодо полегшення та стимулювання процесу автономізації медичних закладів та переходу їх на новий механізм фінансування через укладання договорів з Національною службою здоров’я України.

За це рішення проголосували 297 народних обранців, повідомляється на сайті Ради.

Цей закон покликаний усунути прогалини в законодавстві, котрі не дають органам місцевого самоврядування, які отримали в результаті реформи децентралізації більше можливостей, використовувати їх для створення сучасної медичної інфраструктури.

Крім того, депутати сьогодні в першому читанні 259 голосами підтримали законопроект № 2429.

Він спрямований на подолання бюрократичних бар'єрів щодо розвитку системи служби крові, виведення на український ринок ґенеричних лікарських засобів, ввезення необхідних для військовослужбовців-миротворців незареєстрованих в Україні лікарських засобів та імпорту вітчизняними фармацевтичними виробниками необхідних їм для виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Нагадаємо, законопроект № 2428 у першому читанні Верховна Рада підтримала 4 грудня голосами 259 народних обранців.