Кредити на авто — підсумки року та прогнози

https://racurs.ua/ua/n131100-kredyty-na-avto-pidsumky-roku-ta-prognozy.html

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Кількість автомобілів на дорогах України стрімко зростає в останні роки і переважна більшість нових авто, які ставлять на облік, куплена в кредит.

Сьогодні всі великі банки в Україні пропонують автокредити для населення і умови кредитування досить привабливі. Громадянам доступні три основні способи фінансування: оформити готівковий кредит без забезпечення, придбати авто на умовах лізингу або в розстрочку від дилера чи автосалону, який співпрацює з банками. Про умови кредитування за підсумками року розповів консультант веб-порталу https://financer.com/ua/.

На яких умовах кредитували банки

Кредити на авто у більшості банків доступі з 21 року за умови постійного працевлаштування та офіційних доходів. Придбати авто можливо, заплативши лише 10% його вартості, до 90% готові позичити майже всі банки, але рівень доходів має бути достатнім для сплати щомісячних платежів. Достатніми більшість банків вважає такі доходи, які на 20% перевищують суму щомісячного платежу та прожиткового мінімуму.

Обов’язковими умовами кредитування є придбання полісу особистого страхування та КАСКО для авто. Якщо кредит на авто надається без обов’язкового страхування, це означає, що автомобіль не передається в заставу. Банк видає звичайну готівкову позику без забезпечення, тому встановлюється вища відсоткова ставка.

Класичний кредит на авто відноситься до забезпечених, тому відрізняється нижчими відсотковими ставками від 0,01% до 24% річних (порівняно зі споживчими кредитами готівкою від 38% річних). Середня ставка встановлена на рівні 19% річних. Може стягуватися додаткова комісія за оформлення від 1−3% або фіксована плата до 3000 грн. На період виплати заборгованості автомобіль перебуває у заставі або залишається у власності банку і передається клієнту на умовах лізингу.

Слід зауважити, що необхідною умовою кредитування є позитивна кредитна історія та достатній рівень підтверджених доходів. Банки вимагають довідку про офіційні доходи щонайменше за останні шість місяців, а від ФОП — за останній рік. За умови сплати від 50% вартості авто власними коштами довідку про доходи можуть і не вимагати.

Придбати у кредит можна нові автомобілі, вартість яких сягає 1,5 млн грн. На автомобілі з вторинного ринку банки позичають до 700 тис. грн. Але такі кредити доступні не всім клієнтам і залежать від персонального кредитного рейтингу. На рейтинг впливають такі чинники, як рівень доходів, стаж роботи, кількість вже виплачених кредитів і дотримання термінів погашення.

Крім того, банки охочіше кредитують людей, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів і отримують зарплату на рахунок у банку. Такі клієнти можуть розраховувати на більші суми, вигідніші умови і швидке рішення про фінансування купівлі транспортного засобу.

Коли ставки вигідніші і чи очікувати нижчі

Відсоткові ставки для кредиту на нове авто залежать від розміру першого внеску та терміну погашення кредиту. Якщо для покупки є власні заощадження і необхідно взяти кредит лише на 50% вартості, можна розраховувати на найвигідніші умови — кредит зі ставкою 0,01% із погашенням до трьох років. Якщо термін кредитування сягає семи років, ставка поступово зростає до 24% річних. Кредит на купівлю авто від дилера, що є партнером банку, зазвичай має плаваючу відсоткову ставку, яка поступово зростає протягом терміну погашення заборгованості.

Кредити на б/в авто коштують дорожче і надаються на коротший термін. За умови оформлення транспортного засобу у заставу ставка нижча порівняно зі звичайним кредитом готівкою, але вища, ніж за кредитом на нове авто. Мінімальна ставка за кредитування купівлі автомобіля з пробігом 14%, максимальна — 24%. Найнижча ставка встановлюється за умови вибору автомобіля з каталогу банку.

В каталозі представлені як автомобілі, що перебувають у власності банку (в більшості випадків конфісковані у збанкрутілих клієнтів), так і ті, які продають незалежні власники, користуючись сервісом банку. Ставка нижча, тому що продавці платять комісійні за реалізацію їхнього транспортного засобу.

Доходи домогосподарств поступово зростають, тому населення активніше користується кредитами. Зниження індексу інфляції до 5,1% та облікової ставки Нацбанку до 13% сприятимуть подальшому зниженню кредитних ставок для споживчих кредитів. За 2019 рік банки видали майже на 6% більше споживчих кредитів, серед яких приблизно половина — на купівлю авто, і очікують зростання обсягів кредитування населення наступного року. Ви можете самостійно порівняти автокредити від різних банків, перейшовши за посиланням.